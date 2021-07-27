Serdar Ortaç'tan eski eşine şok sözler!

Şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan için 'şeytan görsün yüzünü' ifadelerini kullandı, Chloe de bu sözlere yanıt verdi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç eski Chloe Loughnan ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Ortaç, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" şeklinde konuştu.

Ortaç, eski eşi Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen onun dava açtığını ve evine haciz gönderdiğini anlattı. Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.



CHLOE'DEN HEMEN YANIT GELDİ

Futbolcu Andy O'Connell ile aşk yaşayan güzel modelin eski eşine ne yanıt vereceği ise merak konusu olmuştu. Instagram hesabından Ortaç'ın sözlerine yanıt veren Loughnan, "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür" paylaşımını yaptı.