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Serenay Sarıkaya'ya saldıran kişi: Allah katında eş kılındık!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya saldıran Tayfur Demirtaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Demirtaş'ın ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını düşündüğünü ve onunla görüşene kadar her yolu deneyeceğini söylediği öğrenildi

Serenay Sarıkaya'ya saldıran kişi: Allah katında eş kılındık!
02 Şubat 2022 Çarşamba 11:21

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş tarafından saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili soruşturmanın detayları ortaya çıktı .

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre Demirtaş, ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum."

Demirtaş, ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda giymiş olduğu elbiselerin kendi elbiselerine benzediğini, vücudundaki dövmelerin de aynı olduğunu iddia etti. Saplantılı Demirtaş ifadesinin devamında, "Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim'' dedi.

İŞTE O TUTANAKTAN NOTLAR

Serenay benimkine benzer elbiseler giyiyor.
Vücudundaki dövmeler benimkiyle aynı.
Rol aldığı dizide benim hayatımı anlatıyor.

Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın evinin önünde artık 4 özel koruma olduğu öğrenildi.

Etiketler; #serenay sarıkaya #saldırı #ifade #tayfur demirtaş
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