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Serenay Sarıkaya'ya tacizde flaş gelişme!

Etiler'de evine giren Serenay Sarıkaya'yı taciz eden 26 yaşındaki T.D'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı. Soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmesine hükmetti. Şüpheli, ruh eşi olduklarını belirtip "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti

Serenay Sarıkaya'ya tacizde flaş gelişme!
11 Mart 2022 Cuma 12:06

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, polise şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti. İfadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüpheli T.D'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verilmişti. Yaklaşık 1 ay gözlem altında tutulan şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

DOSYA UZLAŞTIRMA SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmesine hükmetti. Serenay Sarıkaya'ya ile halen gözlem altında tutulan şüphelinin avukatına tebligat gönderilerek uzlaşmak isteyip istemediği sorulacak. Taraflar, uzlaşırsa dava açılmayacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #serenay sarıkaya #taciz
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