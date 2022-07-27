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Sertab Erener'den kötü haber! Konseri de iptal edildi!

Ünlü sanatçı Sertab Erener sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını bildirdi. Erener'in vereceği konser de ertelendi

Sertab Erener'den kötü haber! Konseri de iptal edildi!
27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:00

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vakalar yeniden artmaya başladı. Güçlü sesiyle Türk müziğine damga vuran 57 yaşındaki başarılı şarkıcı Sertab Erener de koronavirüse yakalandı. Erener kötü haberi de sosyal medya hesabından verdi.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle, 27 Temmuz'da düzenlenecek olan konserin iptal edildiği duyuruldu. Başarılı ismin bugün Harbiye Açıkhava'da gerçekleşecek olan konseri de 18 Ekim'e ertelendi.

Öte yandan evinde karantinaya giren Sertab Erener'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler; #sertab erener #Koronavirüs #konser
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