İZMİR'DE BULUNDU! 7 BİN 800 YILLIK!
İZMİR'DE BULUNDU! 7 BİN 800 YILLIK!
0
KONSERE POLİS BASKINI!
KONSERE POLİS BASKINI!
0
76 YAŞINDA BOKSÖR!
76 YAŞINDA BOKSÖR!
0
CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR
CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR
0

Sertab Erener konserine polis baskını!

Sarıyer'de Sertab Erener konserinde polis ekipleri, organizatöre telif baskını yaptı. Konsere sivil polisler eşliğinde gelen MESAM ve MSG avukatı ile gözlemci, konser organizatörü ile birlikte tespit yaptı

Sertab Erener konserine polis baskını!
08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:36

Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, Sarıyer'de bulunan alışveriş merkezinde düzenlenen konserde hayranları ile buluştu. Bu sırada Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) temsilcisi Avukat Neva Umay Balıkcıoğlu, sivil polisler eşliğinde konser alanına geldi. MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Balıkcıoğlu ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörlerle tespit yaptı. Avukat ve gözlemci, çalışmaların ardından konser alanından ayrılırken, Sertab Erener konsere devam etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sertab erener #konser #polis
Önceki Haber
Müslüme'nin ölümünde yeni detaylar! Bilirkişi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi!
Sonraki Haber
Aile içi kavga: Baba öldü, anne ve iki çocuğu tutuklandı!
Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
0
Kim Milyoner Olmak İster'de yaptığı işi ağzından kaçırınca...
Kim Milyoner Olmak İster'de yaptığı işi ağzından kaçırınca...
0
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç o iddiaya tepki gösterdi!
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç o iddiaya tepki gösterdi!
0
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl?
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl?
0
Selda Bağcan ve Aleyna Tilki düet yaptı!
Selda Bağcan ve Aleyna Tilki düet yaptı!
0
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verdi!
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verdi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.