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Sibel Can konserinde kavga çıktı!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Can’ın yanına gitmek isteyen Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan’a görevliler izin vermedi. Başkan Arslan’ın görevlilere tepki göstermesi nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı. Sibel Can, arbede nedeniyle verilen aranın ardından konsere devam etti

Sibel Can konserinde kavga çıktı!
17 Temmuz 2022 Pazar 09:18

Ünlü sanatçı Sibel Can, Altınoluk Mahallesi amfi tiyatroda sevenleriyle buluştu. Konser devam ederken CHP’li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sibel Can’a teşekkür etmek için yanına gitmek istediğini söyleyince, görevliler izin vermedi. Görevlilere tepki göstererek yerinden kalkan Başkan Arslan, konser alanının dışına çıkmak üzereyken konser ekibiyle tartıştı. Tartışmanın ardından kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan’ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıta görevlilerinin de gelmesiyle gerginlik yükseldi. Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti. Sibel Can kısa bir aranın ardından konserine devam etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sibel can #edremit #kavga
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