Sibel Can, oğlunun düğününde coştu!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya ile evlendi. Düğüne Sibel Can'ın dansı damga vurdu

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile nikâh masasına oturdu. Çift, Bodrum’daki Villa Maçakızı’nda hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikâhını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıydı.

Engincan Ural’ın nikâh şahitleri arasında AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Evlilik cüzdanını Merve Kaya’ya takdim eden Ömer Çelik, Engincan Ural’a “İki günü unutma; biri 9 Ekim, biri de 14 Şubat” sözleriyle takıldı.

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın görkemli düğünü sosyal medyada da çok konuşuldu. Sevenleri çifte 'mutluluklar' diledi. Çifti bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmadı.

SAHNEYE ÇIKIP DANS ETTİ

Bodrum'da gerçekleşen düğün törenine Sibel Can ve Hakan Ural'ın yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Nikah sırasında yeşil bir elbise giyen Sibel Can, düğün sonrası yapılan parti için kolları tüylü pembe elbise tercih etti. Mutluluğu her hareketinden okunan Sibel Can düğününün ilerleyen saatlerinde müzik eşliğinde adeta kurtlarını döktü.