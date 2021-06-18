Sıla aşkını haykırdı: 40 sene bekledim

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, kendi doğum gününde aşka gelince sevgilisi İlker Kaleli'ye seslendi. Sosyal medya hesabından Kaleli'nin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Sıla, "Ve sen bana bu hayatın armağanısın.40 sene bekledim" notunu yazdı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli'nin aşkı devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Sıla, kendi doğum gününde Kaleli için romantik bir paylaşım yaptı.

Kaleli'nin elini tuttuğu fotoğrafı 3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Sıla, altına şu notu düştü: "O tuttuğun elim değil, kalbim. Eğildikçe değdim içime. Geçen zamanın ardından baktım. Hanın kapılarını kapattım. Buralara varana dek Yel de esti, kasırga da vurdu. Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde. O baktığın gözüm değil, kalbim. Ve sen bana bu hayatın armağanısın. 40 sene bekledim. Şükranla... Doğum günüm kutlu olsun."