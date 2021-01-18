Sıla ve Hazer aşkı bitti!

Geçen yıl ocak ayında evlenen Sıla ve Hazer Amani evliliği 15 dakikada bitti

Sıla ve Hazer Amani çifti evliliğini bitirdi. Çift, geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yapmış ve boşanma kararı aldıklarını söylemişti.

Çiftin bu sabah boşandığı haberi geldi. Sıla adliyeye avukatı Mehtap Kaya ile gireken, Hazer Amani ise avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya katıldı.

Saat 10.00'da başlayan dava 10.15'te son buldu. Çıkışta boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrılırken, Amani ise söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.