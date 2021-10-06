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Şimdi rekorlar kıran Squid Game için 10 yıl uğraşmış!

Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, dizi üzerinde 10 yıl çalıştığını, bu süreç boyunca da kanallardan sürekli ret yanıtı aldığını açıkladı

Şimdi rekorlar kıran Squid Game için 10 yıl uğraşmış!
06 Ekim 2021 Çarşamba 12:21

Netflix’in en başarılı dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı tarihten itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Güney Kore yapımı Squid Game ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk The Korean Times’a verdiği röportajda, Netflix’te yayınlanmadan önce 10 yıldan fazla Squid Game üzerinde çalıştığını ancak sürekli reddedildiğini açıkladı.

Yönetmen Hwang Dong-hyuk yaptığı açıklamada, “Hikâyeyi diziye dönüştürmek, tıpkı on yıl önce olduğu gibi hâlâ bir macera. Ya hep ya hiç olacağını biliyordum; ya bir başyapıt olacaktı ya da alışılmadık bir fiyasko. Bu çalışmanın arkasındaki fikir çok deneyseldi. Bu yüzden, seyircilerin, karakterlerin çocuk oyunları oynamak için hayatlarını riske attığını ikna edici bulup bulmayacağını kendime sormaya devam ettim. Yaklaşık 12 yıl sonra dünya, böyle tuhaf, şiddetli hayatta kalma hikayelerinin gerçekten hoş karşılandığı bir yere dönüştü. Pek çok insan hikayeyle empati kurabildi.” ifadelerinde bulundu.

Netflix'teki Güney Kore dizisi Squid Game, acımasız bir hayatta kalma yarışmasını, toplumsal eşitsizlikleri de ön plana çıkararak anlatan bir yapım. Şimdiden tüm dünyada rekor izleyici kitlesine ulaştı.

Etiketler; #squid game #Netflix
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