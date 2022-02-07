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Simpsonlar bunu da bildi

Seneler önce yayınlanan Simpsonlar dizisinin gelecekte yaşanacakları tahmin etmesi sık sık gündeme geliyordu. Simpsonların bir kehaneti daha gerçek oldu

07 Şubat 2022 Pazartesi 09:27

Simpsonlar'ın hayranlarının bildiği gibi, çizgi dizinin Donald Trump'ın başkanlığından Covid pandemisine, 11 Eylül trajedisinden ABD'deki Kongre baskınına kadar geleceği tahmin etme konusunda esrarengiz bir yeteneği var.

Şimdi ise izleyiciler, daha da şaşkınlık verici bir şeyin öngörüldüğüne ikna oldu: Metaverse. Metaverse tam olarak nedir? İnsanların sanal gerçeklik kulaklıkları, artırılmış gerçeklik gözlükleri, akıllı telefon uygulamaları veya diğer cihazları kullanarak buluşabileceği, çalışabileceği ve oynayabileceği sonsuz, birbirine bağlı sanal topluluklardan oluşan bir dünya.

İlk olarak 2011'de yayınlanan 23. Sezon Bölümü Holidays of Future Passed, Lisa Simpsons'ın 'ultra net' içine girdiğini görüyor. İnsanların, sanal gerçeklik dünyasına oldukça benzeyen sahnelerde, sürükleyici bir çevrimiçi dünyada etkileşime girdiği anlatılıyor.

Etiketler; #simpsonlar #metaverse #kehanet
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