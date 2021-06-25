Sındır: Kimin cebine girdi bu 128 milyar dolar?

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, Emirdağ İlçe Başkanı Barış Can ve partililerle birlikte Afyonkarahisar, Emirdağ’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi, çiftçilerle buluştu, Emirdağ Ziraat Odası'nı ve Emirdağ Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti, üreticilerin sıkıntılarını dinledi, taleplerini aldı

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “128 Milyar Dolar üzerinden kimlerin zengin olduğunun peşini bırakmayacağız. Borcu olmayan KOBİ, esnaf neredeyse yok. Esnafımızın banka borcu 935.6 milyar liraya ulaştı. 19 yılda yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçimizin borcu 52 kat arttı. Dünyanın en pahalı ilacını, gübresini ve mazotunu Anadolu çiftçisi kullanıyor. Bu düzeni değiştireceğiz” dedi.

“128 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDEN KİMLER ZENGİN OLDU”

Sözlerine 128 milyar doları sorarak başlayan Sındır, “Türkiye’nin dört bir yanında 128 Milyar Doları arıyoruz fakat ne gören var ne de duyan. Afyon’a da esnafımıza, üreticimize, emeklimize, işçimize sormaya geldik. Nereye gitti bu 128 Milyar Dolar? Kimin cebine girdi bu 128 Milyar dolar? Bunun peşini asla bırakmayacağız. Vatandaşın alın terini kimseye yedirmeyeceğiz. 128 Milyar Dolar bugün neredeyse devletin bütçesi kadar bir rakam. Merkezi yönetim bütçesi 1 trilyon 349 milyar lira. 128 Milyar Dolar da yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira. İki yıl içerisinde Merkez Bankası rezervi 128 milyar dolar eridi, buhar oldu. Erdoğan diyor ki 95 Milyar rezervimiz var. Evet, brüt rezerv şuanda 95 Milyar. Döviz altın ve SWAP borçları 153 Milyar dolar. Borçlardan net rezervi çıkardığımızda net rezervin eksi 58 Milyar Dolar olduğunu görebilirsiniz. Net rezervi eksi olan bir ülkenin dış ticaretinde, turizminde güven ortamı yoktur ve olmayacaktır. Gittikçe de aciz duruma düşen bir ülke olduk. 128 Milyar Doların üzerinden kimlerin zengin olduğunun peşini bırakmayacağız” dedi.

“DEVLETİN KAPISINI YURTTAŞIN YÜZÜNE KAPATTILAR”

Hazinenin toplam borcu 1 trilyon 949 milyar 500 milyona ulaştığını ifade ederek sözlerine devam eden Sındır, “borcu olmayan KOBİ, esnaf neredeyse yok. Pandemi döneminde esnafımıza nakdi destek değil borç verildi, esnafımızın borçla pandemiyi atlatması istendi. Şu anda KOBİ’lerin, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin banka borcu 935.6 milyar liraya ulaştı. Ve borcun 56 milyar lirası icra takibinde, batık durumda. Yılbaşından bugüne 40 bin esnaf kepenk kapattı. Salgının faturasını halka kesen, salgının hesabını esnafa ödeten, esnafın yaşam çığlığına kulağını tıkayan iktidara cevabı sandıkta esnafımız verecek. Pandemi döneminde devletin bütçesinden yapılan nakit yardımlar 10 milyar lirayı bulmadı. Vatandaş ve esnaf kaderine terk edildi. Nakdi destek yoktu ama borç isterlerse o çoktu. Yüz yılda bir gelen bir salgında devletin kapısını yurttaşın yüzüne kapattılar” dedi.

“DÜNYANIN EN PAHALI İLACINI, GÜBRESİNİ VE MAZOTUNU ANADOLU ÇİFTÇİSİ KULLANIYOR”

Emirdağ’da düzenlenen çiftçi buluşmasında Afyonkarahisar’ın Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Sındır, sözlerine şöyle devam etti: “Emirdağ Ziraat Odası ve Emirdağ Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği başkanlarımızdan üreticilerimizin yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi almak, taleplerini dinlemek için Emirdağ’dayız. Sürdürülebilir bir tarım için 'bilimsel bilgi temeline dayalı' politikalar üzerine fikir alışverişinde bulunmak için kapılarını çalıyoruz. Bunu AKP yapmadı, yapmak istemedi. AKP iktidarıyla birlikte iki Trakya büyüklüğünde verimli toprak üretim dışında kaldı; hatalı su politikaları nedeniyle çiftçimiz suyla buluşamadı. 19 yılda yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçimizin borcu 52 kat arttı. İktidar yanlış tarım politikaları nedeniyle üreticimizi toprağından soğuttu, üretimden kopardı. Girdi maliyetleri ilacı, gübresi, tohumu geçen yıla göre yüzde yüzün üzerinde arttı. Dünyanın en pahalı ilacını, gübresini ve mazotunu Anadolu çiftçisi kullanıyor. Tarımın temel gıda kaynağı olduğunu unutan iktidar çiftçiyi umursamadı, üreticiyi ciddiye bile almadı. Üreticimizin zarar etmediği, toprağıyla ve hayvanıyla barışık olduğu; tüketicilerimizin ucuz, sağlıklı, güvenli ve yeterli gıdaya ulaştığı bir düzeni iktidarımızda yeniden inşa edeceğiz. ‘Paramız var ki ithal ediyoruz’ diyen anlayışa çiftçilerimizle birlikte el ele, kol kola son vereceğiz. Ülkemizin taşıyıcı kolonu olan çiftçimize değil de 5’li çeteye destek verenler, bir daha gelmemek üzere iktidardan gidecekler. İşsizlik oranlarının yüzde 27,4'e çıktığı, 10 milyona yakın işsiz yurttaşımızın hayata tutunma mücadelesi verdiği bir dönemde biz milletvekilleri olarak halkımızın kapısını çalıyor, onlara nasıl bir düzen kuracağımızı anlatıyoruz. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor, ilk seçimlerde CHP iktidar olacak.”