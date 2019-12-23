Parkelerin üzerinde ki cilalar zaman içerisinde deforme olarak eski görüntüsünü kaybetmektedir.

Parke bakımından sorumlu olan Tozsuz sistre cila firmasından bahsedeceğiz. Aslında parke bakımına verilen genel addır. Firmanın profesyonel ekipler ile yıpranan parkelerin yüzey kısımlarını zımpara makinesiyle veya ona benzer makinelerle cilasını yapıyor. Böylelikle parkenin yeni formunu uzun süreli korunmasını sağlıyorlar.

Parke sonuçta estetik açıdan da oldukça önem teşkil eden bir malzemedir. Bu yüzden Tozsuz sistre cila firması oluşan deforme durumunu sistre cila yöntemiyle cilalayarak sorunu ortadan kalıyorlar. Böylelikle tüm yaşam alanlarınızda harika bir görüntüye kavuşmanızı sağlıyorlar.

Cilalanmış Parke

Firmanın cilalama yönteminde 3 aşaması bulunmaktadır. Bu aşamalar arasında en önemlisi ahşap parke sistre aşamasıdır. Çünkü zımpara yapılarak işleme başlıyorlar ve eski cila ile zeminde, zamanla oluşmuş olan lekeleri ve çizikleri kökünden temizliyorlar. Diğer bir aşama ise zımpara ile kalan pürüzler gideriliyor. Böylelikle Zemin kusursuz bir cila ile harika bir görüntüye kavuşuyor.

Sistre ve Cila Bakımının Önemi