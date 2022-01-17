HAVA SOĞUK DEDİ SAHNEYE ÇIKMADI!
HAVA SOĞUK DEDİ SAHNEYE ÇIKMADI!
0
BU İÇECEKLERDEN UZAK TUTUN!
BU İÇECEKLERDEN UZAK TUTUN!
0
BORÇ AÇIKLAMASI
BORÇ AÇIKLAMASI
0
MUĞLA'DA DEPREM!
MUĞLA'DA DEPREM!
0

Sivas'ın soğuğunu gören Manuş Baba, sahneye çıkmadı!

Sivas'ta konser vereceği söylenen Manuş Baba için 10 bin kişi konser alanını doldurdu. Ancak Manuş Baba'nın soğuk havayı gerekçe göstererek sahneye çıkmadığı öğrenildi. Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek için iptal ettik" ifadelerini kullandı

Sivas'ın soğuğunu gören Manuş Baba, sahneye çıkmadı!
17 Ocak 2022 Pazartesi 11:28

Sivas'ta hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen binlerce kişi, ünlü şarkıcı Manuş Baba'nın konserine akın etti. Ancak hayranlarını saatlerce bekleten Manuş Baba, soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı. Tepkilerin odağı olan Manuş Baba ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak neden sahneye çıkmadığını anlattı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda konser için gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyen Manuş Baba, sözlerine şöyle devam etti: "Sizlerle kavuşmayı heyecan ve özlem ile beklediğimiz Sivas Yıldız Dağı konserimizi, teknik sözleşmemizin uygulanmaması ve bütün ısrarlarımıza rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından dolayı, sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek (yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeletinin devrilme riski gibi...) adına ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık."

"Buraya kadar gelip kavuşmamız adına aynı heyecanı sizlerle taşıyıp konserimizi gerçekleştirebilmek için bütün şartları zorlayıp elimizden geleni bütün ekip arkadaşlarımla yapmamıza rağmen konseri gerçekleştirebilmemiz mümkün olmamıştır. Sahneye çıkmak istemediğimize dair anons hiçbir gerçeği yansıtmadığı gibi hitap tarzı beni ve ekip arkadaşlarımı derinden üzmüştür. Kıymet verip konser alanına gelen değerli Sivas dinleyicilerimizden yaşanılan mağduriyet adına özür dileriz. En yakın zamanda tekrar buluşabilmek, kavuşabilmek dileklerimle."

Etiketler; #sivas #manuş baba #konser #soğuk hava
Önceki Haber
Türkiye'nin en soğuk ili: Eksi 32 dereceyi gördü
Sonraki Haber
Yanan araçtan uzman çavuşun cesedi çıktı!
Serdar Ortaç: Borçlarımı ödedim
Serdar Ortaç: Borçlarımı ödedim
0
Sezen Aksu'ya şarkı tepkisi!
Sezen Aksu'ya şarkı tepkisi!
0
Bülent Ersoy'dan Anıtkabir ziyareti sonrası ilk açıklama
Bülent Ersoy'dan Anıtkabir ziyareti sonrası ilk açıklama
0
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinden gelen fotoğraf tepkilere neden oldu
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinden gelen fotoğraf tepkilere neden oldu
0
Var Mısın Yok Musun'daki Hamdi Bey'in kim olduğu ortaya çıktı
Var Mısın Yok Musun'daki Hamdi Bey'in kim olduğu ortaya çıktı
0
Ünlü oyuncu Bob Saget, otel odasında ölü bulundu
Ünlü oyuncu Bob Saget, otel odasında ölü bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.