Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Herkes terk köşe oldu!

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Pinhani'nin Bilir O Beni adlı şarkısını seslendiren bir kadın sosyal medyada gündem oldu

20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:17

Müzisyen Ferah Zeydan, Tiktok'ta Pinhani'nin "Bilir o beni" adlı şarkısını seslendirdi.

Farah Zeydan, kullanıcılardan düet yapmasını istedi.

Ferah Zeydan, mavi ile yazılan sözleri söyledi ve kırmızı ile yazılı sözleri düet yapan kişilerin söylemesini istedi.

Farah Zeydan'ın çağrısına karşı düet yapan Gül isimli kadın TikTok'ta gündem oldu.

Kullanıcılar videoyu izledikten sonra ön yargılarından dolayı pişman olduklarını ifade eden yorumlar yaptılar.

Etiketler; #pinhani #bilir o beni #ferah zeydan #tiktok
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