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Sosyal medyanın ünlü ismi Çok Güzel Hareketler'e dahil oldu

Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2, önemli bir transfere imza attı. Sosyal medyada "Röportaj Adam" lakabıyla milyonlarca kişiye ulaşan Mahsun Karaca, yeni sezonda Çok Güzel Hareketler ekibinde yer alacak.

Sosyal medyanın ünlü ismi Çok Güzel Hareketler'e dahil oldu
19 Eylül 2022 Pazartesi 10:08

Eylül ayının gelmesiyle birlikte televizyon programlarını da yeni sezon heyecanı sardı. Yeni sezonda komedi programları arasında da büyük bir rekabet yaşanacağa benziyor. Hasibe Eren, Erdem Yener ve Gürhan Altundaşar'ı kadrosuna katan Güldür Güldür Show'a misilleme geldi.

Star TV ekranlarında yeni sezona bomba bir giriş yapmaya hazırlanan Çok Güzel Hareketler 2, sosyal medyada "Röportaj adam" lakabıyla milyonlarca kişiye ulaşan Mahsun Karaca ile anlaştı. Karaca yeni sezonda esprileri ile seyircileri güldürecek.

Etiketler; #star tv #çok güzel hareketler #röportaj adam #mahsun karaca
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