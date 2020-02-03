Pırlantalar her zaman aşkın, tutkunun, zarifliğin ve şıklığın tek simgesi olmuştur.

Özel tasarımları ile tamtur pırlanta yüzükler her zevke hitap edecek şekilde her biri farklı ve özel olarak tasarlanmaktadır. Tüm özel anların tek şahidi olan bu kusursuz yüzüklere asla kayıtsız kalamayacaksınız.

Tek tek özenle seçilmiş farklı büyüklükte taşların bir araya gelmesi ile bir yüzüğün etrafını tam olarak saran taşlar ile ışıl ışıl bu yüzükler girdiğiniz her ortamda göz kamaştıracaktır. Klasik tamtur pırlanta yüzüklerin yanı sıra ince işçilikleri ile de oldukça şık olan tasarımlarda bulunmaktadır. Hayalinizdeki gibi kusursuz güzellikte olan bu yüzükler ile kendinizi her zaman güzel, çekici, güçlü, aşk dolu ve çok ama çok özel hissedeceksiniz.

Mutluluğa İmza Tamtur Pırlanta