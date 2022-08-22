Tan Taşçı'nın yeni klibi Türkiye'nin gündemine oturdu: Zor işimiz zor!

Şarkıcı Tan Taşçı, Türkiye’deki toplumsal olayları anlattığı "Zor İşimiz Zor" adlı şarkısının klibini yayınladı. Klip sosyal medyanın gündemine oturdu

Tan Taşçı, Türkiye’de yaşanan toplumsal olayları sığdırdığı "Zor İşimiz Zor" şarkısının klibini yayınladı.

Klipte gezi direnişinde öldürülen Ali İsmail Korkmaz, orman yangınları, kadın cinayetleri, emekçi kadınlar, insana ve hayvana yönelik yapılan işkenceler, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum, çevre katliamı, göçmen sorunu, doğa olayları, ekonomik durum, Hrant Dink cinayeti, Ceylan Önkol, Fethi Sekin, Eren Bülbül, SMA hastaları gibi konulara yer verdi.

Dün akşam saatlerinde yayınlanan klip kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu.