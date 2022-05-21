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Tarım arazilerinin yok edilmesine sinirlenen Selçuk Tepeli, bu tepkiyi verdi!

FOX TV'nin Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli tarım arazileri ile ilgili yayınlanan habere sinirlendi ve rejiye bir sonraki habere geçmelerini söyledi. Sinirlenen Tepeli daha sonra da bardağı kameraya fırlattı

21 Mayıs 2022 Cumartesi 08:34

FOX TV Ana Haber Merkezi ve ekran başındaki izleyicileri şok eden bir olay yaşandı. Tepeli, tarım arazilerinin yok edilmesiyle ilgili bir haberi anons etmeden önce Atatürk'ün, "Köylü, milletin efendisidir" cümlelerini dile getirdi.

Ardından haber kayıt bandı devreye girip yayınlandıktan sonra yok edilen tarım arazilerine ve çaresiz kalan köy halkına üzülüp, başka habere geçilmesi gerektiğini söyledi. Uzun zamandır bu konuya dikkat çeken Selçuk Tepeli, yayının bitirilmesini isteyip sinirlendi.


İZLEYENLER ŞOK OLDU

Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı... Geç abi öbür habere geç, gözünü seveyim ya, geç, geç!" ifadelerini kullandıktan sonra masanın üzerindeki bardağı sert şekilde kameraya doğru fırlattı. Bu sırada yaşananlara ekran başında tanık olan vatandaşlar neler olduğunu anlamaya çalıştı. Ayrıca rejideki editörler ve haber merkezi çalışanları da büyük bir şok yaşadı.

Etiketler; #fox tv #selçuk tepeli #çiftçi haberi #tarım arazileri #selçuk tepeli sinir
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