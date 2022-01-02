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Tarkan 2 yıl sonra Mısır'da konser verdi

Mısır'ın gözde tatil beldesi Sharm El Sheikh'te bulunan Rixos Premium Seagate Oteli'nde sahne alan Tarkan, birbirinden sevilen şarkıları ile izleyenlere harika bir yılbaşı gecesi yaşattı

Tarkan 2 yıl sonra Mısır'da konser verdi
02 Ocak 2022 Pazar 08:41

Mısır'da ilk kez sahneye çıkan megastar Tarkan, şıklığı ve enerjisi ile konuklarını hem coşturdu, hem de büyüledi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ve 22 şarkı seslendiren Tarkan, en sevilen şarkıları ile dünyanın dört bir tarafından gelen sevenlerine unutamayacakları bir yılbaşı konseri izlettirdi.

Ünlü sanatçı, bu muhteşem gecede sahneye üç farklı kostümle çıktı. 5 bin metrekarelik açık hava konser alanında kurulan 750 metrekarelik devasa sahnede Tarkan şarkılarıyla 2 bin 500 kişiye müzik ziyafeti çekti.

Kızıldeniz manzarası eşliğinde, soğuk kış günlerinde yaz mevsimini yaşamak isteyenlerin tercihi olan otelde gerçekleşen konser aynı zamanda megastar Tarkan'ın yaklaşık 2 senenin ardından verdiği ilk konser olma özelliğini de taşıyor.

Rixos Mısır Otelleri CEO'su Erkan Yıldırım, “Bu muhteşem etkinliği dünyanın dört bir tarafından gelerek Rixos Premium Seagate'i tercih eden misafirlerimize sunmaktan heyecan duyuyoruz. Yeni umutların ve başlangıçların beklendiği 2022'yi, Türkiye'nin megastarı Tarkan ile karşılamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Misafirlerimiz unutamayacakları bir yılbaşı gecesi yaşadılar" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tarkan #mısır #konser #tarkan konseri
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