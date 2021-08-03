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Tarkan: Belli ki daha çok mücadele edeceğiz

Sanatçı Tarkan, ormanlar yanarken rant tartışmalarının başlamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Belli ki memleketimizin doğasını korumak için daha çok mücadele edeceğiz' dedi

Tarkan: Belli ki daha çok mücadele edeceğiz
03 Ağustos 2021 Salı 11:15

Orman yangınları sürerken Resmi Gazete'de ormanları ranta açmaya yönelik bir düzenlemenin yer aldığının ortaya çıkmasına ilişkin şarkıcı Tarkan'dan da paylaşım geldi.

"Belli ki memleketimizin doğasını korumak için daha çok mücadele edeceğiz.. #DoğaİçinUyan" diyen Tarkan'ın paylaşımında ilgili düzenlemeye ilişkin Doğa Derneği'nin açıklaması yer aldı:

"Resmî Gazete’de Turizmi Teşvik Kanunu Değişikliği yayınlandı. Kanunda yapılan değişiklikler bugüne kadar korunmuş pek çok alanı tehdit ediyor.

Kanun değişikliğine göre, Kültür ve Turizm koruma ve gelişim bölgeleri adıyla orman alanları, kıyılar, meralar turizm yatırımlarına açılacak ve tüm yetkiler sadece Bakanlık ve Cumhurbaşkanı’nda olacak.

Bu kanun yürürlüğe girerse, tüm orman alanları ‘kamu yararı’ kapsamında Turizm yatırımlarına açılabilecek. Ayrıca Mera Kanunu’na aykırı olarak meralar da turizme tahsis edilebilecek. Turizm yatırımları için artık ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) şartı aranmayacak ve izin, onay ve ruhsatlar 15 gün içinde verilecek.

Turizmi Teşvik Kanun değişikliği, Ulusal mevzuata ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı. Uygulamaya geçmesi halinde, Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, hassas ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği için geri dönüşü olmayacak zararlar gerçekleşecek."

Etiketler; #tarkan #tarkan tepki #tarkan twitter #orman yangını #tarkan orman yangın
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