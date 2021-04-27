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Tarkan'dan İkizdere desteği

Rize'de taş ocağına tepkiler sürüyor. Bölgedeki vatandaşlar çalışma için gelen ekibe ve onları koruyan jandarmaya karşı direniyor. Rizeli vatandaşlara ünlü sanatçı Tarkan da destek verdi

Tarkan'dan İkizdere desteği
27 Nisan 2021 Salı 10:17

Rize’de Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor. Rize İkizdereli olan ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu da hemşerileri için sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. İkizdere ziyareti sırasında baba ocağı Rüzgarlı köyünde çekilen fotoğrafını paylaşan Tarkan, “Canım memleketim Rize, canım İkizdere, canım hemşehrilerim! Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de. Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım” ifadelerine yer verdi.

Etiketler; #tarkan #tarkan rize #tarkan ikizdere
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