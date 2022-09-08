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Tarkan'dan İzmir konseri ile ilgili yeni mesaj

Megastar Tarkan Alsancak’ta Kordon boyunda konser vermeye hazırlanıyordu. Kurulan dev sahnede dün çökme meydana geldi. Tarkan'dan konserle ilgili yeni paylaşım geldi

Tarkan'dan İzmir konseri ile ilgili yeni mesaj
08 Eylül 2022 Perşembe 16:02

Sahnesinin çökmesinden sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan megastar Tarkan tüm sevenlerini konserine davet etti.

Tarkan'ın paylaşımı şöyle: “Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyoruuum❤️ Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz”

TARKAN GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA SAHNEYE ÇIKACAK

Tarkan'ın paylaşımı üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda, "Büyük bir özenle sahneyi kuran ve beklenmedik bir kazayla karşılaşan ekibinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarihe geçecek kutlama için hazırız" ifadelerine yer verdi. Ardından bir paylaşım daha yapan Başkan Soyer, "Zafer coşkumuz engel tanımaz. Megastar Tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı'nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak. Tüm Türkiye'yi yarın akşam ikinci yüzyılın başlangıcına tanıklık etmeye davet ediyorum" dedi.

Etiketler; #izmir #tarkan #konser
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