Tarkan'ın İzmir konserinden alacağı parayı nereye bağışlayacağı belli oldu

Mega Star Tarkan 9 Eylül'de İzmir'de konser vermiş ve konser katılımcı sayısı ile de tarihe geçmişti. Muhteşem gecenin ardından Tarkan'ın konserden ücret almayacağı parayı bağış yacağı açıklanmıştı. Konu ile ilgili sunduğu programda açıklama yapan İsmail Küçükkaya, Tarkan'ın bu parayı Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka’ya bağışlayacağını duyurdu

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de sunduğu Yeni Bir Sabah programında, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde konser veren Tarkan'ın aldığı ücreti üç farklı kuruma bağışlayacağını açıkladı.

Küçükkaya, "Zaman zaman haksızlıklara uğruyoruz ve hukuki yollara başvuruyoruz. Kazandığımız tazminatları bağışlıyoruz. Bağış önemli ve güzel bir şeydir. Yalan ve dolanlar yazan medya siteleri var. Maalesef yine dava açacağım" dedi.



Küçükkaya şu ifadeleri kullandı:

"Tarkan, miktara kadar biliyorum ama o üzülür, yaptığı böylesine güzel işlerin kamuoyunda konuşulmasını istemez aslında, öyle bir adam, iyi yürekli bir adam. Yandaş medyada eleştirmişler 'hani para almayacaktı' diye. Dün araştırdım bu konuyu. Tarkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile konser için bayağı iyi bir miktara anlaşmış. Konser için anlaştığı parayı Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve yetim çocuklarımızı okutan Darüşşafaka’ya vermiş. Tarkan lütfen kusura bakmasın."