HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
0
EV HAPSİ KALDIRILDI AMA...
EV HAPSİ KALDIRILDI AMA...
0
MÜCEVHERLERİ KİME KALACAK?
MÜCEVHERLERİ KİME KALACAK?
0
ALTIN GÜVERCİN'İ KAZANAN BELLİ OLDU
ALTIN GÜVERCİN'İ KAZANAN BELLİ OLDU
0

Tarkan İzmir konserinden para aldı mı? Başkan Soyer açıkladı

Tarkan İzmir konserinden para aldı mı? Başkan Soyer açıkladı
12 Eylül 2022 Pazartesi 16:39

İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Tunç Soyer, Tarkan'ın rekor kırdığı İzmir konserinde ücret alıp almadığı konusunu hakkında konuştu. Şarkıcının ücret almadığını belirten Soyer, "Konserden Tarkan'ın cebine bir kuruş girmedi, paranın tümünü bağışladı" şeklinde konuştu.

Megastar Tarkan, 9 Eylül 2022'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında sahneye çıktı. nlü şarkıcı 2 milyondan fazla insanın katıldığı konserle dünya tarihine geçti. Tarkan konseri, en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı. İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın konserden ücret alıp almadığıyla ilgili merak edilen soruyu yanıtladı.

"Tarkan konserden para almadı mı?" sorusu üzerine konuşan Soyer, "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.


 

Etiketler; #tarkan #izmir konseri #tunç soyer #ismail küçükkaya
Önceki Haber
Sanathane'de eylül ayında film ziyafeti var
Sonraki Haber
Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı ama...
Çim Konserleri'nin finalini Haluk Levent yaptı
Çim Konserleri'nin finalini Haluk Levent yaptı
0
Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı ama...
Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı ama...
0
Fatih Erkoç 36 yıl sonra aynı sahnede
Fatih Erkoç 36 yıl sonra aynı sahnede
0
Zakkum sessizliğini bozdu! Atatürk'lü yanıt!
Zakkum sessizliğini bozdu! Atatürk'lü yanıt!
0
Ünlü şarkıcı Tuğba Altıntop'un yüzünü köpek ısırdı
Ünlü şarkıcı Tuğba Altıntop'un yüzünü köpek ısırdı
0
Tarkan'dan İzmir konseri ile ilgili yeni mesaj
Tarkan'dan İzmir konseri ile ilgili yeni mesaj
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.