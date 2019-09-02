Tatil dükkanı firması 2013 yılından beri müşteri memnuniyetini esas olarak tatilcilere en iyi tatil seçenekleri ve tatil fiyatlarını veriyorlar.

Müşteriler firma internet sitesini inceledikten sonra istedikleri tatil yerine erken rezervasyon yaptırabiliyorlar.

Firma Hizmetleri ​​​​

Tatil yapmak isteyenler firmayı kullanarak yurt içi oteller ve yurt dışı oteller arasında araştırma ve karşılaştırma yapabiliyorlar. Aynı zamanda Kıbrıs'a tatile gitmek isteyenler için Kıbrıs tatil seçenekleri de bulunuyor. Otellerde erken rezervasyon yaptırma imkanları sağlıyorlar. Aynı zamanda balayı tatili, yılbaşı otelleri, kaplıca otelleri, fırsat otelleri, erken rezervasyon otelleri, termal otelleri ve kayak otelleri gibi seçenekleri de sunuyorlar. Çeşitli zamanlarda firma müşterilerine fırsat paketleri sunuyor ve bu paketlerle daha uygun fiyata müşterilerin tatil yapmalarını sağlıyor. Sizlerde siteyi takip edip fırsatlardan yararlanıp tatilini daha uygun fiyata yapabilirsiniz.

Yurt İçi Oteller

Firma yurt içi otel seçeneklerini müşterilerinin hizmetine sunuyor. Yurt içi otelleri içinde erken rezervasyon otelleri, şehir otelleri, temalı oteller, özel günler otelleri ve yakın bölge otel gibi türleri bulunuyor. Aradığınız tatil türüne göre seçim yapabiliyorsunuz. Firma müşterilerine sunduğu erken rezervasyon otelleri ünlü tatil yerlerindeki oteller içinde bulunuyor ve müşteriler isterlerse bu oteller içinden birini seçebiliyorlar. Tercih edilebilecek erken rezervasyon otelleri arasında Kemer, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Side, Alanya ve Antalya otelleri gibi oteller yer alıyor. Ünlü tatil yörelerinde tatil yapanlar istiyorsanız firma ile iletişime geçmelisiniz. Ünlü tatil beldelerinin sayfasına girildiği takdirde oradaki tüm oteller listeleniyor ve otelleri seçerek gerekli inceleme ve karşılaştırma yapılabiliyor. Otellerin ilgili sayfalarında müşterilerine sağladıkları imkanlar hakkında bilgiler yer alıyor. Otellerde hangi aktiviteler bulunduğunu öğrenebiliyorsunuz. Aynı zamanda otelde konaklama fiyatını da öğrenebiliyorsunuz.

Şehir Otelleri

Şehir otelleri bölümünde metropol olan şehirlere ait oteller listeleniyor. Firmanın sunduğu şehir otelleri seçenekleri ise İzmir, Ankara, İstanbul , Bursa ve Nevşehir'dir. Bu şehirlerde tatil yapmak istiyorsanız birisini seçebiliyorsunuz. Hangi şehri seçerseniz seçin o şehirdeki anlaşmalı otellerin listesi açılıyor ve o listelerden istediğiniz otelleri inceleyebilir aralarında karşılaştırma yapabilirsiniz. Örneğin sevgililer günü için otel rezervasyonu yaptırmak istiyorsanız şehirlere özel sevgililer günü otellerinden birini seçebiliyorsunuz. Yada yılbaşı partileri için özel otellerden birisini tercih edebiliyorsunuz.

Temalı Oteller

Temalı otel seçeneklerini de tercihleriniz arasında yer verebilirsiniz. Temalı otel seçenekleri arasında balayı otelleri, kayak otelleri, her şey dahil oteller, muhafazakar oteller, ekonomik oteller, termal oteller ve sanatçılar oteller bulunuyor. Örneğin yeni evlendiyseniz firma üzerinden balayı oteli seçebilirsiniz. Balayı oteli özelliğinde bulunan oteller listesinden size uygun olanı seçebiliyorsunuz. Harika bir balayı geçirebilirsiniz. Ayrıca çocuklu aileler için çocuklardan ücret istemeyen oteller bulunuyor isterseniz onlardan birisini de tercih imkanı sağlıyorlar. Kayak yapmak isterseniz kayak temalı oteller içinden tercih yapabilirsiniz. Kayak bölgelerinde kayak yapabilirsiniz.

Hem tatil yapmak hem de sevdiğiniz sanatçıların konserlerini dinlemek isterseniz bünyesinde sanatçı bulunduran otellerden birine gidebilirsiniz. Ya da tatilinizi ünlü sanatçıların konser zamanlarına denk getirebilirsiniz. Tatilinizi kaplıca otellerinde geçirmek istiyorsanız firmanın anlaşmalı olduğu kaplıca otellerini seçebilirsiniz. Kısacası güzel bir tatil planlıyorsanız firmanın sitesini inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda firma olarak özel günlere özel turlarda düzenleniyor. Örneğin 23 Nisan tatilinde vakit geçirilecek güzel bir tur seçeneği sunuyorlar. Sizlerde istediğinizi seçebiliyorsunuz. İsterseniz bu gibi özel zamanlarda planlanan turlardan istediğinizi seçip doğum günü, balayı, yılbaşı gibi özel günlerinizi keyifle geçirebilirsiniz. yılbaşı otelleri arasında seçim yapabilirsiniz.

​​​ Firma İstanbul'a yakın çevrelerde bulunan tatil yerlerinde otel bulma imkanı sağlıyorlar. Bu otellerden bazıları Abant otelleri, Bolu otelleri, Şile otelleri, Uludağ otelleri ve Sapanca otelleridir. İstediğiniz yakın bölgelerdeki otelleri inceleyebilir size uygun olanı seçebilirsiniz.

Kıbrıs Otelleri

Tatil yapmak istiyorsunuz ve tatilinizi farklı bir yerde geçirmek istiyorsanız Kıbrıs tam size göre bir seçenektir. Firma Kıbrıs'a tatil imkânını da müşterilerine sunuyor. İsterseniz Kıbrıs'a uçaklı paketlerden isterseniz Kıbrıs temalı oteller arasından tatilinizi seçebilirsiniz. Yeni evliyseniz Kıbrıs'ta balayı imkânını sizlere veriyorlar. Ekonomik Kıbrıs paketlerinden seçim yapmak isterseniz ekonomik paketleri de inceleyebilirsiniz. Kıbrıs yılbaşı seçeneğini de tercih edebilirsiniz. Site üzerinde aynı zamanda anlaşmalı otellerin listeleri yayınlanıyor. İlgili otele girip inceleme ve oteller arasında karşılaştırma yapabilirsiniz. Sonrasında da tatil seçeneğinize karar verebilirsiniz.

Tur Seçenekleri

Firma olarak tatilcilere çeşitli tur seçenekleri de sunuyorlar. Firmanın sağladığı turlar arasında gemi turları, yurt dışı turları ve kültür turları bulunuyor. Gemi turları arasında Yunan Adaları turları, Baltık Başkentleri turları, nehir turları ve Norveç Fiyonkları turları bulunuyor. Bu turlardan birisini tercih edip sayfasına girdiğinizde turun bilgilerine ulaşabilirsiniz. Turdaki konaklama yerleri, turun süresi ve ücreti gibi seçenekler bulunuyor. Kültür turları arasında yılbaşı tatili içi özel Ayvalık ve Safranbolu turları, Kapadokya turu, Uludağ kayak turu ve Gölyazı turları bulunuyor. Bu turlardan birisini seçerek kültürel açıdan güzel bir tatil geçirebiliyorsunuz.

Kapadokya turunu tercih ederek peri bacalarının gölgesinde güzel bir tatil geçirebilir yörenin mistik havasının keyfine varabilirsiniz. Üstelik turları tercih ederseniz profesyonel ekip eşliğinde gezilmesi gereken tüm yerleri gezmiş olursunuz. Uludağ'a gitmek isterseniz de kayak keyfi yapabilirsiniz. Firma sitesi üzerinden turların zamanları ve gezilecek yerler hakkında tüm bilgilere erişebilirsiniz. Tur seçenekleri arasında yurt dışı turları da yer alıyor. İsterseniz bunları da seçme imkanına sahip oluyorsunuz.

Yurt dışı turları arasında balayı turları, Dubai turları, yılbaşı turları, hafta sonu turları, Balkan turları, vizesiz turlar ve Uzakdoğu turları seçenekleri sunuyorlar. Tatilinizi yurt dışında bir tura katılarak yapmak istiyorsanız firma ile iletişime geçebiliyorsunuz. Yurt dışı turlarının türlerine göre farklı seçenekler sizlere sunuluyor sizlerde istediğinizi seçebiliyorsunuz.

Erken Rezervasyon

Firma erken rezervasyon yöntemi ile tatillerinizin daha uygun fiyata yapılmasını sağlıyor. Ne kadar erken tarihte yer ayırtırsanız o kadar uygun fiyata tatil yapmış oluyorsunuz. Erken rezervasyon paketleri içinde yurt içinde ünlü tatil yörelerinde bulunan oteller, Kıbrıs ve çeşitli temaları olan oteller bulunuyor. Örneğin Bodrum ilçesinde balayınız için güzel bir otel bulabiliyorsunuz. Yine Kıbrıs'ta yılbaşınızın güzel geçmesi için iyi bir otel seçebiliyorsunuz. Sizlerde erken rezervasyon otelleri içinden planınıza uygun olanı seçebiliyorsunuz. Üstelik erken rezervasyon yapılan otellerde de tüm imkanları kullanabiliyorsunuz.

Son Dakika Otel Fırsatları

Firma olarak müşterilerine kaliteli hizmet vermek konusunda güzel seçenekler sunuyorlar. Firma sitesinde son dakika otel fırsatları ve günlük otel fırsatları yer alıyor. Bu fırsatlardan istediğinizi inceleyebilir zamanı tükenmeden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Yurt içi otelleri arasında fırsat seçeneği olanları seçebileceğiniz gibi Kıbrıs'ta bulunan oteller içinde de fırsat bulunan seçeneği tercih edebilirsiniz. Fırsat otelleri normal otellerin fiyatlarından daha uygun fiyatlara satışa sunuluyor ve istediğiniz gibi güzel bir tatili daha az para ödeyerek yapabiliyorsunuz. Fırsat otelleri dışında grup tatili yapma imkânını da size veriyorlar.