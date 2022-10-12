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Tatlıses, kızına düğününde altın kemer taktı

Geçtiğimiz sene gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde altın kemer takan İbrahim Tatlıses, dün akşam Levent Dörter ile nikah masasına oturan kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e de altın kemer taktı. Tatlıses'in kızına taktığı kemerin 450 bin TL olduğu ileri sürüldü

Tatlıses, kızına düğününde altın kemer taktı
12 Ekim 2022 Çarşamba 15:16

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam 8 yıldır aşk yaşadığı Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. Düğününde 3 farklı gelinlik giyen Tatlıses'e babasından çok konuşulacak bir hediye geldi.

Geçtiğimiz aylarda nişan töreni yapan çift, dün akşam İstanbul'daki lüks bir otelde nikah masasına oturdu. Çiftin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydığı nikahına Tan Taşçı, Erhan Bayrak ile Polat Yağcı şahitlik yaptı. Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses ve geçtiğimiz sene evlendiği Yasemin Şefkatli de katıldı. Aile üyelerinin yanı sıra Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimler de çifti yalnız bırakmadı. Bazı ünlü isimler sıra sıra sahne alarak da şarkılarını okudu.

KIZINA ALTIN KEMER TAKTI

Kızının düğününde şarkı söyleyerek destek olan İbrahim Tatlıses, hediyesiyle de adından söz ettirdi. Geçtiğimiz sene oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'ye düğünde altın kemer takan Tatlıses, kızına da altın kemer taktı. Kemerin değerinin 450 bin TL olduğu iddia ediliyor.

Etiketler; #ibrahim tatlıses #dilan çıtak #altın kemer
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