Teğmen'in İnci Tanem'i söylemesine Tarkan'dan yorum

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan genç teğmen, Tarkan'ın "İnci Tanem" isimli şarkısını okudu. Sosyal medyada beğeni toplayan şarkıya Tarkan da yorum yaptı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde sahneye çıkan bir teğmen, Megastar Tarkan'ın dillerden düşmeyen "İnci Tanem" isimli şarkısını seslendirdi. Teğmenin kısa sürede sosyal medyada viral olan performansına Tarkan'dan yorum gecikmedi.

Megastar Tarkan da sosyal medyada hızla yayılan ve ilgi gören bu videoya kayıtsız kalamadı ve 4,3 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabındanyayınlayarak "Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı. Tarkan'ın paylaşımı da saatler içinde 1,4 milyon görüntülenmeye ulaştı.