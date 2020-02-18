Eğitim hayatının sonunda birçok farklı mezuniyet alternatifi öğrencileri düşündürüyor.

Zorlu bir eğitim hayatının ardından mezuniyet için teknede mezuniyet harika bir seçim olacaktır. Günlerinin çoğunu beraber geçiren lise ve üniversite öğrencilerini güzel dostluklarını ve arkadaşlıklarını güzel anılarla kapatmak için tekne mezuniyetini tercih etmektedir. Uzun eğitim hayatının ardından gençler, mavinin dinginliği arasında eğlenmektedir. Öğrencilik, insanın en özel ve en eğlenceli zamanlarıdır. Bu güzel günlerin sona erdiği gününde eğlenceli ve keyifli olması istenmektedir. Bu istekleri ancak doyasıya eğleneceğiniz tekne mezuniyeti karşılayabilir. Tekne mezuniyeti ile istediğiniz müzikler eşliğinde unutulmaz bir gece geçirebilirsiniz. Tekne mezuniyeti, muhteşem bir atmosfer eşliğinde isteğe bağlı çerezler ve sınırsız içecekler sunmaktadır. Kapalı alanlarının sıkıcılığı yerine muhteşem deniz havası ve görüntüsü için tekne mezuniyetleri düzenleyebilirsiniz.

Tekne Mezuniyet Menüleri

Teknede ortaokul, lise ve üniversite öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenlerinin de katılımıyla gerçekleştirilebilir. Menüler oluştururken isteğe bağlı olarak et veya balık menüleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca içecekleri ve yanında ikram edilecek çerezleri kendiniz belirleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak yemekli veya kokteyl menülerini seçebilirsiniz. Ayrıca bu menülere eklemeler yapabilirsiniz. Mezuniyet pastasını da menü içerisine dâhil edebilirsiniz. Teknede mezuniyet balosu menü fiyatları, kişi sayısına ve ek yiyecek ve içeceklere göre değişiklik göstermektedir.

Tekne Mezuniyetinin Avantajları

Tekne mezuniyet balosu, yorucu ve uzun geçen eğitim hayatından sonra öğrencilerin stres atacağı bir mekândır. Kaliteli ses sistemleri ile öğrenciler doyasıya eğlenir. Tekne ve yatlarda açık ve kapalı alan seçenekleri bulunmaktadır. Menüler hazırlanırken temizliğe ve hijyene önem verilerek hazırlanır. Ayrıca yiyecekler gıda mühendisleri tarafından kontrol edilir. Tekne ve yatlarda görev alan kişiler işinin ehli uzman kişilerdir. Teknede mezuniyet için istenilen konsept oluşturabilir. Tekne mezuniyeti ile denizin muhteşem manzarasına karşı güzel vakitler geçirmenin mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca muhteşem deniz manzarasında muhteşem fotoğraflar çekerek anı yakalamanın ve ebedileştirmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Tekne ve yatlarda kıyafet değişimi için giyinme odaları bulunmaktadır. Tekne baloları, çocuklarınızla sıra dışı bir deneyim yaşamanıza olanak sağlar. Bunlara benzer birçok avantajları bulunan tekne mezuniyet baloları ve partileri için https://www.tekneorganizasyonu.com/teknede-mezuniyet-parti/ web sitemizden daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.



