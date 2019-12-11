Teras üstü cam kapatma

Son zamanlarda teras kapatma sistemleri oldukça ilgi görüyor.

Teras uygulamaları arasında oldukça büyük bir beğeni ile tercih edilen teras kapatma sistemleri; balkonunda ya da teras bölümünde geniş bir alanı olan ve bu alanı yaz kış demeden değerlendirmek isteyen kişiler artık teraslarının üst bölgelerini cam ile kapatarak bu isteklerini diledikleri gibi değerlendirebiliyorlar. Cam ile yapılacak olan kapatmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi ise hiç şüphesiz ki bu alanın çok rahat bir şekilde kullanıma imkân sunması. Kötü hava koşulları ve güneş gibi durumlardan ötürü terasın üzerinin ve etrafının kapatılması uygulamaları arasında yer alan cam kapatma sistemleri ise birlikte artık bulunulan teras ile kapalı ortamın birleştirilmesi işlemi daha öncesinde olmadığı kadar kolay bir şekilde yapılabiliyor.