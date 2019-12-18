Tesettür çarşaf modelleri uygun fiyatlarla Çağrı’da

Çarşaf, çok eski yıllardan beri kullanılan bir tesettür kıyafetidir. Özellikle tesettürünü gerçek manada yapmayı hedefleyen bayanların tercih ettiği kara çarşaflar artık daha da yaygınlaştı.

Tesettürü tam manasıyla, herhangi bir süse püse gerek duymadan, nasıl yapılması buyuruluyor ise o şekilde yapılması için kara çarşaf iyi bir seçenektir. Kara çarşafın en önemli özelliği kadın vücudunun hiçbir bölgesinin belli olmasına müsaade etmemesidir. Siyah rengin daha da sık kullanıldığı ve satıldığı çarşaf modelleri ile bir bayanın hedeflediği tam tesettür şekli kolayca yakalanabilmektedir.

Kara çarşaflar iki parçadır. Etek ve başı, üst vücudu kapatan ikinci bölüm olmak üzere iki parça halinde giyilir. Kollar için açılmış oyuklarla aynı zamanda kollarında belli olması engellenmiş olur. Kara çarşaflar ışıkta veya güneşte içinizi asla belli etmez.

Çarşaflar artık eskisi gibi tek modelden üretilmiyorlar. En azından çok basit görüntüsünden hayli kurtuldular. Kara çarşafların daha hassas ve narin görünümlü kumaşları ile zerinizde kuş gibi hafif bir tesettür kıyafeti taşıyacağınız için özellikle yaz aylarında üst üste giyinmenin engellenmesi amaçlanıyor. Tesettürlü bayanlar için en problemli durum yaz aylarındaki terlemelerdir. Bu durum üzerinde durularak yaz ayları için daha hafif ama yine de vücudu belli etmeyen kumaşlar tercih edilmektedir. Bu vesile ile tesettüre girerken kat kat giyinmek zorunda kalmaz, yaz aylarında çarşaflar ince kıyafetlerin üzerine ve tek başına giyerek kullanabilirsiniz.

Tüm çarşaf modellerine peçe veya eldiven de ilave edebilir, bu şekilde de kullanabilirsiniz. Peçe ve eldiven tesettürünüzü ve kara çarşaf alternatifini ustalıkla tamamlar, böylece tercihinize uygun bir şekilde tesettüre girmiş olursunuz.