Tesettür Modasında Popüler Renkler

Tesettür modası ülkemizde giderek yaygınlaşan bir sektördür. Hem dini inançlarına hem de modaya uygun giyinmek isteyen insanlar tesettür modasını takip ederek çeşitli kombinlerle şık olmaya çalışmaktadır.

Tesettür kombin yapmak için pek çok yöntem bulunmaktadır. Eşarp rengi ve dokusunu elbise rengine veya dokusuna uydurmak gibi çeşitlerle tesettür kombin yapılabilir. Tesettür modasında renkleri kullanmak oldukça önem taşır. Her giysiyi aynı renkte kullanarak şık bir görünüm yakalayabileceğiniz gibi çeşitli renkleri kombinleyerek de aynı şıklığı yakalayabilirsiniz.

Tesettür Modasında Popüler Olan Renkler Nelerdir?

2019 yılının yaz aylarında pembe, beyaz ve mor tonları oldukça popüler hale gelmiştir. Aynı popülerlik tesettür modasında da görülmektedir. Pembe ver mor renk özellikle elbise ve tulumlarda kullanılırken beyaz ve kirli beyaz renkleri genelde başörtüsünde kullanılır. Ancak bu üç rengi de aynı anda üzerinizde bulundurmak ahenksiz ve şık olmayan bir şekilde görüneceği için renkleri karıştırmanız tavsiye edilmez. Pembe rengin mor tonuna yakın renkleri bu yaz modaya damga vuran renklerin başında gelmektedir. Mor rengin asaleti ve pembenin canlılığı ile şık bir görünüme kavuşmanız mümkündür.

Tesettür Modasında Popüler Olan Renkler Nasıl Kullanılmalı?

2019 yazının popüler renkleri olan mor pembe ve beyaz renk tonları bir arada kullanılmamalı. Bunun yerine eşarp için beyaz veya kum beji tonlarında bir renk seçip elbise veya tulum için de mor veya pembe tonlarında bir renk seçimi yapmak daha şık bir görünüm sağlayacaktır. Aksesuar rengi için ise daha koyu bir renkte aksesuar kullanabilirsiniz. Örneğim patlıcan moru renginde bir çanta ile kombininizi tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca bu yılın moda renklerinden biri olan fıstık yeşiline de kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Ayakkabı seçimi için genelde siyah renk kullanmanız önerilir. Ancak tulumunuz uzunsa ve açık renkte ise siyah bir ayakkabı yerine daha aşık tonlarda bir ayakkabı tercih etmeniz önerilir. Eğer eşarp renginizi koyu seçtiyseniz ayakkabıya doğru rengi açarak gitmeniz önerilir. Örneğin eşarp rengi olarak gri, bluz olarak gri, tulum olarak kirli beyaz ve ayakkabı olarak da beyaz bir ayakkabı tercih ederek şık bir kombin üretebilirsiniz.