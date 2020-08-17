Tester Parfümler Nedir? 5 Başlıkta Anlatıyoruz!

Özellikle internet üzerinden parfüm alacağınız zamanlarda tester parfüm ibaresini görmüşsünüzdür. Orijinal ürünlere göre oldukça düşük fiyata satılan bu tester parfümler birçok kişi tarafından tercih edilmekte.

Tester parfüm, özellikle orijinal olanları birçok erkek ve kadın tarafından satın alınıp kullanılmak isteniyor. Bazı kullanıcılar ise ürünü almadan önce ürünleri mağazada görerek orjinal tester parfüm olup olmadığını kontrol etmek istiyor. Bu yazımızda tüm detaylarıyla anlatıyor olacağız.

Tester Parfümler

Özellikle internet üzerinden parfüm alacağınız zamanlarda tester parfüm ibaresini görmüşsünüzdür. Orijinal ürünlere göre oldukça düşük fiyata satılan bu tester parfümler birçok kişi tarafından tercih edilmekte. Peki nedir bu tester parfüm dediğimiz şey? Bu yazımızda tester parfümlerin ne olduğunu, tester parfümler ile orijinal parfümler arasındaki farklar konusunu ve fiyat açısından sahip olduğu avantajları konuşacağız. Öncelikle tester parfümlerin ne olduğunu açıklayalım. Tester parfüm kısaca deneme ürünleridir diyebiliriz. Tester parfüm, parfüm üreten markaların müşteriler parfümü satın almadan önce deneyebilmesi için ürettikleri ürünlerdir. Yani orijinal parfümlerin numunesi olarak da değerlendirilebilecek deneme parfümlerdir. Tester parfümler orijinal parfümlere göre koku bakımından tıpatıp aynıdır.

Tester Parfüm Neden Tercih Ediliyor?

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi tester ürünlerin orijinallerinden herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Tamamen müşterilerin satın almak istedikleri parfümü deneyebilmesi için, aynı firma tarafından üretilmiş ürünlerdir. İnsanların tester parfüm satın almayı tercih etmelerindeki neden ise orijinal parfümlere kıyasla çok daha ekonomik olmasıdır. Orijinalinin belki yarısı kadar fiyata sahip olan bu ürünler hele ki döviz kurlarının tavan yaptığı şu günlerde sıkça tercih edilmektedir. Aynı koku, aynı kalite, aynı kalıcılığa sahip ürünleri orijinalinin yarı fiyatına satın almak müşterilere cazip gelmektedir. Bu yüzden tester parfüm yüksek fiyatlarla parfüm satın almak istemeyen birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Gerçek Tester Parfüm Nereden Satın Alınabilir?

Tester parfümler hakkında en fazla sorulan sorulardan birisi ise nereden satın alınabilecekleridir. İnternet üzerinde tester parfüm satışı yapmakta olan birçok firma ve web sitesi bulunmaktadır. Fakat bu noktada tester parfümler sattığını iddia eden firma ve web sitelerinden bazıları tester adı altında sahte parfümlerin satışını sağlamaktadır. Bu yüzden tester parfüm alırken dikkatli olmanızı tavsiye etmekteyiz. Güvendiğiniz, olumlu kullanıcı yorumlarına sahip veya daha önce iyi bir alışveriş süreci yaşamış olduğunuz web sitelerini tercih etmeniz, hayal kırıklığı yaşamamanız adına faydalı olacaktır.

Gerçek Tester Parfüm Nasıl Ayırt Edilebilir?

Yukarıda da söylediğimiz gibi bazı firmalar gerçek tester parfüm adı altında sahte parfüm satışı yapmaktadır. Bu yüzden tester parfüm satın alırken dikkatli olmanızda fayda olduğunu söylemeden geçmeyelim. Gerçek tester parfümleri sahte parfümlerden ayırt etmek için dikkat etmeniz gereken şeyler şu şekilde listelenebilir;

Tester parfümler, parfümlerin orijinal kutularında yer almaz. Tester konsepti için özel olarak tasarlanmış kutular bulunmaktadır. Bu kutular orijinal parfüm kutularına benzemektedir fakat genelde daha sade bir tasarıma sahipler.



Orijinal tester parfümlerin üzerinde, testeur, tester, not for sale, demoware gibi ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeler parfümün tester ürünü olduğunu anlamanız için en önemli detaylardan birisidir.



Tester parfümlerin şişeleri gerçek parfümlerinki ile bire bir aynıdır, hiçbir fark bulunmaz. Aralarındaki tek fark şişe üzerinde tester ve benzeri ifadelerin yer almasıdır. Bazen tester parfümlerin boyutları orijinal olanlara göre daha küçük olabilmektedir.



Tasarımlar mağazaya ve satış yerlerine göre değişiklik göstermemektedir. Yani bir yerde denediğiniz tester parfüm ile başka bir yerde denediğiniz aynı markanın tester ürünü birbirinden farklı ise iki üründen birisi sahtedir. Tester ürünler, üretici firmalar tarafından gönderilir ve tasarımları tamamen aynıdır.



Tester parfümler ile orijinal parfümlerin kokuları arasında herhangi bir fark bulunmaz. Tester parfüm ile orijinal parfüm arasında bir koku uyuşmazlığı bulunuyorsa bu durum tester ürünün sahte olduğunu göstermektedir.



Parfümlerde kutu, etiket ve şişe üzerinde seri numaraları yer almaktadır. Bu üç seri numarası aynı olmalıdır. Eğer seri numaraları arasında bir uyuşmazlık bulunuyorsa, ürün sahtedir diyebiliriz.



Bir diğer ayırt etme yöntemi ise parfümü peçeteye sıkmaktır. Orijinal tester parfümler peçete üzerinde herhangi bir renk veya leke bırakmazlar.

Tester Parfüm Satın Alınır mı?

Tester parfüm özellikleri her ne kadar orijinalleri ile birebir aynı ürünler ve çok daha düşük fiyatlarla satılıyor olsa da birçok insan tester parfüm almak konusunda şüpheye düşmektedir. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi piyasada sahte ürünler tester olarak satılmaya çalışılmaktadır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz kriterlere dikkat ettiğiniz takdirde tester parfüm satın almanızda herhangi bir problem olmayacaktır. Aksi takdirde sahte bir parfüm ile karşı karşıya kalabilirsiniz ve bu da oldukça can sıkıcı bir durum olacaktır.