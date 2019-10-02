The 100 tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaştı

The 100 Dizi İzle The 100 Dizi İzle Uyarlama diziler arasında yer alan The 100 son zamanlarda geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Bunun sebebi dizinin konu itibarı ile oldukça dikkat çekici olmasıdır. Dizi, aslında aynı isimle bilinen ve Kass Morgan tarafından yazılmış kitap serisinden uyarlanmıştır. Kıyamet sonrasını anlatan diziler arasına giren bu dizi daha çok korku, macera ve fantastik kategorilerine girmektedir. Siz de yabancı dizi izle seçeneği ile bu diziye anında ulaşabilirsiniz. Dizi 97 yıl öncesini anlatmaktadır. Armageddon isimli bir nükleer silahın dünyanın büyük bir kısmını yok etmesiyle olaylar başlıyor. Bu nükleer silah aynı zamanda dünya üzerinde yer alan birçok medeniyeti de yok etmiş. Bu yüzden dünya üzerinde çok az insan kalmış. Kalan 12 değişik ulustan toplamda 400 kişi dünyayı terk etmiş bulunuyor. Yani aslında uzaya göç ediyorlar. Uzayda iken de 3 farklı nesle kadar ulaşıp 4000'e yakın bir nüfus elde ediyorlar. The 100 Konusu Şimdiye kadar binlerce izleyiciye ulaşmakta başarı sağlayan The 100, kitaptan uyarlama biz dizidir. Dünyada meydana gelen kıyamet sonrasını anlatır. Dünya üzerindeki nüfus azaldığı için uzayda yeniden insan ırkını sürdürmeyi isteyen gruplar nüfusu kontrol etmek için sert uygulamalara başvurur. Bir süre sonra kaynakları tükenmeye başlar ve yeniden dünya üzerinde kalmış olan insanlarla bir araya gelmek zorunda kalırlar. İşte The 100 hikayesi tam da burada başlar aslında. Sen de tüm gelişmelerden haberdar olmak, hayatta kalmış bu grubun yaşam mücadelesini görmek için hemen bu diziyi izle. Sitede yer alan The 100 izle seçeneği ile bu diziye anında ulaşabilirsin. Aynı zamanda dizideki karakterlerin hayatta kalmak için nelerle mücadele ettiğini görebilirsin. The 100 Türkçe Dublaj İzle Uzayda insan ırkını devam ettiren bu grup kaynakları tükenince dünyaya gitmenin yollarını ararlar. Ama dünyada durumun ne olduğundan haberi olmadığı için 100 mahkumu buraya göndermeye karar verirler. İşte hikaye bu 100 mahkum üzerine odaklanmaktadır aslında. Dizide en çok merak edilen çatışma ise bu 100 kişi işbirliği içinde mi hareket edecek? Yoksa çeşitli çıkar çatışmalarına kurban mı gidecekler? İşte buradan sonrası için the 100 türkçe dublaj izle seçeneğinden yararlanmak gerekiyor. Sen de dizinin bundan sonrasında neler olduğunu merak ediyorsan hemen diziyi izle. Aynı zamanda bu merak edilen sorunun cevabını bulmak için de sitedeki The 100 izle seçeneğinden yararlanman gerekiyor. Bunun için hemen sitede yer alan The 100 izle butonuna tıkla.