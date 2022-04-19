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Tilbe'den yine tepki çekecek sözler: Sokakta boa yılanı, çakal ve sırtlan beslerim

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde sokak hayvanları ile ilgili yaptığı açıklamada sokak köpeklerinin zehirlenmesi gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine tepkilere maruz kalan Tilbe, adliyeye giderek hem şikayetçi hem de şüpheli sıfatı ile ifade verdi. Tilbe, “Mesele hayvan sevmekse 25 tane boa yılanı, 25 tane çakal ve 30 tane sırtlan beslerim” dedi

Tilbe'den yine tepki çekecek sözler: Sokakta boa yılanı, çakal ve sırtlan beslerim
19 Nisan 2022 Salı 09:09

Sokak köpekleriyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çeken Yıldız Tilbe, geçen cuma günü avukatı Handan Bakbak ile ikinci kez adliyeye gelerek hem ‘şikâyetçi’ hem de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.

Tilbe, 12 Mart’ta sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili, “Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, gebersin, insan parçalamak nedir ya’ şeklinde paylaşım yapmıştı.

Yıldız Tilbe’nin bu açıklamasıyla ilgili bazı dernekler ve avukatlar ‘suç işlemeye tahrik’ suçlamasıyla savcılığa şikâyette bulunmuştu. Yıldız Tilbe de Leman Sam, Şevval Sam, Ceylan Erdem, Tan Taşçı, Seren Serengil, Arto, Bircan Bali ve Cenk Eren’in de aralarında bulunduğu sanatçılar ve bazı dernekler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Söylemlerinin farklı bir boyuta çekildiğini ifadesinde belirten Yıldız Tilbe, “Benim yıllardır çalıştığım işletmelere tehdit telefonları, yazılı bildirimler, beni koruyanlara hakaretler yönelterek, çalışma hürriyetime kadar haksız eylemlerde bulunarak kısıtlamışlardır. Mesele hayvan sevmekse 25 tane boa yılanı, 25 tane çakal ve 30 tane sırtlan sahiplenip, İstanbul’un muhtelif sokaklarında beslemeyi düşünüyorum. ‘Hayvan sevmekse buyurun sevelim’ demek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Yıldız Tilbe’nin sözüyle ne politika oluşturur ne de nefret duyar. Türkiye Cumhuriyeti, insanlar ve hayvanlar aleyhine işlem yapmayacak güçlü bir devlettir. Başıboş, sahipsiz ve saldırgan sokak hayvanları Türkiye’nin sorunudur. Bu konuda şikâyet edenlerin çözüm üretmesi gerekir. Duygu ve ifade özgürlüğümün kapsamında söylediğim söz için konuyu başka boyutlara taşıyan herkesten de yasal platformda hesap soracağım” dedi.

Etiketler; #Yıldız Tilbe #sokak köpekleri #boa yılanı #çakal #köpek zehirleme
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