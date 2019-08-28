Toptan spor giyimde Tommy Life farkı

Toptan giyim ürünleri en küçük işletmelerden kurumsal markalara kadar tüm mağazaların tercih ettiği bir alışveriş yöntemidir.

Toptan giyim seçeneğinde tercih edilen ürünler serili olarak satılır. Beğenilen modelin üretimde varsa XS bedeninden XL bedenine kadar tüm bedenlerdeki üretimi bir arada sunulur. Aynı durum büyük bedenler için de geçerlidir. Serili bir üründe aynı ürünün farklı bedenleri bir arada sunulur.

Toptan Giyim Bulma Sorunsalı

Toptan giyim ürünleri arasından en kaliteli olanlarını tercih etmek zaman ve sabır gerektirirdi. Satın alma uzmanları, toptancıların bir arada bulunduğu mağazaları tek tek gezerek toptan giyim ürünleri arasından tercih yapardı. Eğer toptan giyim merkezine şehir dışından geliyorsa yorgunluğun verdiği rehavetle yanlış tercih yapabilirdi. Satın alınan ürünlerin ödeme kısmı ve kargolanması başka bir sorundur. Tercih edilen ürünlerin kargo edilmesi, kargolanan ürünün doğru ve zamanında gelmesi gerekliydi. Bazı toptan giyim temsilcileri kredi kartı kabul etmezken vadeli seçenekler yok denecek kadar azdı.

Bilinen Tüm Gerçekler Geçmişte Kaldı

Toptan spor giyim ürünleri konusunda çığır açan yenilikleriyle sektörün öncüsü olan markamız internet üzerinden toptan giyim alışverişi yapmanın en kolay yolunu sunuyor. Toptan eşofman takımı ve diğer tüm spor giyim ürünlerinde kaliteyi uygun fiyata sunan markamız, tüm ürünlerini internet üzerinden satışa sunarak toptan giyim düzenine yeni bir anlayış getiriyor.



Sadece perakende mağazacılık yapanların üye olabildiği ve ürün fiyatlarını görebildiği sistemde, sunulan giysiler manken üzerinde sergileniyor. Böylelikle mağazacı, satın alacağın ürünün kişi üzerinde nasıl duracağını görebiliyor. Birbirinden farklı renk ve desendeki ayakkabı, gömlek, eşofman takımı, tayt gibi malzemeleri bir arada sunan markamız, bir mağazada olması gereken tüm giyim ürünlerini tek bir çatı altında buluşturuyor.

Zamanında Kargo, Güvenli Teslimat

İnternetten satın alacağınız ürünlerin stok durumu açıklama kısmında belirtildiği için tahmini teslim tarihi sunuluyor. Böylelikle ürünleri zamanında ve güvenli bir şekilde teslim alabiliyorsunuz. Toptan giyim ürünleri arasında birbirinden nitelikli sezon ürünlerinin bulunduğu online mağazamızdan alışveriş yapmanız için tek yapmanız gereken üyelik işlemlerini tamamlamak olacak. Ücretsiz kargo seçeneğiyle yol masrafının yanı sıra kargo ücretinden de tasarruf etmenizi sağlayan markamızda hedef kitlenize en özel ürünleri sunabilirsiniz.

Adres: Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Fatih Caddesi,, Kasım Sokak, 34165 Güngören/İstanbul

Telefon: 0850 346 7777

Web: https://pro.tommylife.com.tr

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