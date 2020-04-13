Torrent Nedir? Tracker Ne İşe Yarar?

İndirmek istediğiniz dosyayı farklı kaynaklar üzerinden sizlere sunan tracker listeleri, daha hızlı indirme yapmanıza da olanak sağlamaktadır.

İnternet üzerinden bir şey indirmek için geçmiş zamanlarda bazı indirme sitelerinden faydalanmanız gerekiyordu. Bu şekilde yapılan indirmelerin yavaş olması, kullanıcıları farklı seçenekler üzerinde yoğunlaşmaya itti. Sektördeki büyük açık nedeniyle ortaya çıkan torrent adlı uygulama, hızlı ve kolay bir şekilde internet üzerinden indirme işlemi yapmanıza olanak sağlamaktadır. Ücretsiz olarak indirme yapabileceğiniz bu uygulama, internet bağlantı hızınızın tamamını kullanmanıza da olanak tanıyor. İndirme yaparken ön izleme imkanı da sunan bu uygulama, genel anlamda bir paylaşım sistemi anlamına gelmektedir.

Torrent tracker güncel liste ile daha hızlı indirme yapmanıza olanak sağlayan bu programda, indirme işlemi yapabilmek için ilk olarak uygulamayı indirmeniz gerekmektedir. Uygulamayı indirme ve kurma işlemi sonrasında bilgisayarınıza indirmek istediğiniz dosyayı torrent uzantılı olarak indirebilir ve uygulama üzerinden indirme yapmaya başlayabilirsiniz.

Torrent üzerinden indirme yapabilmek için kullanabileceğiniz birkaç farklı uygulama yer almaktadır. Bu uygulamalar arasında en çok tercih edilen ise uTorrent olarak karşınıza çıkmaktadır. Torrente uygun olarak indirme yapmanıza olanak sağlayan forum siteleri bulunmaktadır. Bu siteler üzerinden arzu ettiğiniz torrent uzantılı dosyayı bulabilir ve rahatlıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Torrent uygulamalarının sizlere en büyük avantajı ise hız'dır. Bu uygulama üzerindeki hız 2 farklı etkene bağlıdır. Bunlardan bir tanesi internet hızınız, diğeri ise kaynak sayısıdır. Kaynak sayısı ise veriye sahip olan kişilerin sizlere sunduğu bağlantı olarak adlandırılabilir. Torrent tracker güncel liste ile yeni kaynaklar üzerinden daha hızlı yükleme yapabilirsiniz.

Güncel Tracker Listesi

Trackerlar, indirme yapmak istediğiniz servera sizleri bağlayan bir Bittorent protokolü olarak karşınıza çıkmaktadır. İndirme yapmak istediğiniz dosyayı farklı kaynaklar üzerinden sizlere sunan tracker listeleri, daha hızlı indirme yapmanıza da olanak sağlamaktadır. Güncel tracker listesi üzerinden daha hızlı yapabileceğiniz indirme işlemleri için, birçok farklı siteden faydalanabilirsiniz.

Trackerları nasıl kullanacağım diyorsanız, bunun için ilk olarak indirme yapmak istediğiniz torrente sağ tık yapmalı ve bilgiler kısmına giriş yapmalısınız. Daha sonra izleyiciler adlı kısma girmeli ve sağ tık yaparak yeni izleyici ekle kısmına girmelisiniz. Torrent tracker güncel liste üzerinden edindiğiniz trackerları toplu olarak bu kısma yapıştırmanız yeterlidir.

Kaynak: Bordo Klavyeli