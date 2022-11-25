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Trafik kazasında yaralanan Sergen Deveci'den güzel haber geldi!

Trafik kazasında yaralanan Sergen Deveci'den güzel haber geldi!
25 Kasım 2022 Cuma 10:13

Çorum'da tiyatro gösterisini sahneledikten sonra dönüş yolunda Amasya'nın Merzifon ilçesinde kaza yapan tiyatro oyunularından Sergen Deveci ağır yaralanmıştı. Ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen Deveci'den güzel haber geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Deveci, iyi durumda olduğunu duyurdu

Amasya'da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen tiyatro oyuncusu Sergen Deveci, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bilgi paylaştı.  

Deveci paylaşımında, "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #haber #magazin #sergen deveci
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