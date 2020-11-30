Tuğba Yurt, medyanın zirvesinde

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden olan şarkıcı Tuğba Yurt, son bir aydır medya gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

Tuğba Yurt, medyanın zirvesinde
30 Kasım 2020 Pazartesi 14:18

“Sığınak” adlı şarkısıyla YouTube da bir haftada 5 milyondan fazla izlenerek dünya genelinde en çok izlenen videolar listesine 82’inci sıradan giriş yapan Yurt, yazılı ve sosyal medyada en çok haber olan isimler arasında ilk beş arasında bulunuyor.

Pandemi dönemini çok sıkı çalışarak değerlendirdiğini belirten Tuğba Yurt, “Yeni şarkılar, yeni projeler, akustik çalışmalar, youtube çekimleri, klip hazırlıklarımın hepsini bir arada yürütüyorum. Ama en çok sahnede şarkılarımı söylemeyi özledim. Esas sürprizler ve şovlar orada olacak” dedi.

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