HAYALİ İÇİN 53 YAŞINDA...
HAYALİ İÇİN 53 YAŞINDA...
0
BU HALİNİ UNUTUN!
BU HALİNİ UNUTUN!
0
KAVACIK'TA ÖZLENEN BULUŞMA
KAVACIK'TA ÖZLENEN BULUŞMA
0
BANU ALKAN'A ŞOK SUÇLAMA
BANU ALKAN'A ŞOK SUÇLAMA
0

Türkan Şoray da estetik yaptırdı

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkay Şoray da estetik yaptıranlar kervanına katıldı

Türkan Şoray da estetik yaptırdı
19 Eylül 2021 Pazar 09:15

Yüzüne Fransız askısı yaptıran ve fazla kilolarından kurtulan Türkan Şoray, adeta bir deri bir kemik kaldı.76 yaşındaki efsane oyuncu Türkan Şoray, 20 kilo vererek fazlalıklarından kurtuldu. Zayıfladıktan sonra bir de estetik operasyon geçiren sanatçının son hali ortaya çıktı.

Katıldığı bir davette görüntülenen sanatçının zayıflığının yanı sıra yüzüne yaptırdığı Fransız askısı operasyonu dikkat çekti. Kilolarını verdikten sonra bambaşka birine dönüşen Şoray'ı gören hayranları "Bir deri bir kemik kalmışsın" yorumunda bulundu.

Etiketler; #türkan şoray #türkan şoray estetik
Önceki Haber
Başkan İduğ: Bornova'da yol sorunu kalmayacak
Sonraki Haber
Tarhana sermek için çıktığı terastan düşüp öldü!
Banu Alkan'a şok suçlama! 75 bin TL istedi!
Banu Alkan'a şok suçlama! 75 bin TL istedi!
0
Tarık Akan'sız 5. yıl!
Tarık Akan'sız 5. yıl!
0
Ünlü oyuncuya Kapadokya'da evlilik teklifi
Ünlü oyuncuya Kapadokya'da evlilik teklifi
0
Koray Avcı'nın acı günü
Koray Avcı'nın acı günü
0
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evlendi
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evlendi
0
Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu
Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.