Türkan Şoray da estetik yaptırdı

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkay Şoray da estetik yaptıranlar kervanına katıldı

Yüzüne Fransız askısı yaptıran ve fazla kilolarından kurtulan Türkan Şoray, adeta bir deri bir kemik kaldı.76 yaşındaki efsane oyuncu Türkan Şoray, 20 kilo vererek fazlalıklarından kurtuldu. Zayıfladıktan sonra bir de estetik operasyon geçiren sanatçının son hali ortaya çıktı.

Katıldığı bir davette görüntülenen sanatçının zayıflığının yanı sıra yüzüne yaptırdığı Fransız askısı operasyonu dikkat çekti. Kilolarını verdikten sonra bambaşka birine dönüşen Şoray'ı gören hayranları "Bir deri bir kemik kalmışsın" yorumunda bulundu.