Türkiye KÖFN ile Tilbe'nin düetini konuşuyor!

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel programıyla ekranlara geldi. Ünlü şarkıcı ve oyuncuların sahne aldığı programda KÖFN gurubu, sevilen şarkısıyla herkesi coşturdu. Yıldız Tilbe'nin şarkıya eşlik etmesi ise stüdyoya damga vurdu. Sürpriz düet sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel her sene olduğu gibi bu sene de 31 Aralık akşamı izleyicisi ile buluştu. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler sahne aldı.

Sahneye çıkan sürpriz isimlerden biri de bu yılın en çok konuşulan gurubu KÖFN oldu. "Bi' Tek Ben Anlarım" şarkısını seslendiren guruba Yıldız Tilbe de eşlik edince stüdyoda alkış tufanı koptu. Yıldız Tilbe'nin parçayı yorumlaması sosyal medyaya da damga vurdu. İkilinin düeti paylaşım ve beğeni rekoru kırıldı.