Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu!

Miss Turkey 2022 yarışması sonuçlandı. Yarışmada Türkiye'nin en güzel kızı Nursena Say seçilirken, ikinci ise Aleyna Şirin oldu. Avrupa güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan ise yarışmada üçüncü oldu

Türkiye'de özellikle magazin otoriterleri ve dizi-film sektörü tarafından merakla takip edilen Miss Turkey 2022 final elemelerinin sonuçları bu akşam belli oldu. Yarışmada birincilik ipini göğüsleyen isim 24 yaşına ve 1.80 boyundaki Nursena Say oldu. İkinciliği 21 yaşındaki Aleyna Şirin kazanırken, 1984 yılında Miss Europe'yi kazanan Neşe Erberk'in 23 yaşındaki kızı Selin Erberk Gurdikyan üçüncü oldu.

MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU

Salı akşamı gerçekleşen oylama sonrasında 19 numara ile yarışan Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı unvanını elde etti. Türkiye'nin 2022 yılı tescilli güzeli seçilen Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu ve mimar olarak görev yapıyor.

Miss Turkey 2022 yarışmasında Selin Erberk Gurdikyan üçüncü, Aleyna Şirin ikinci oldu. Nursena Say, aldığı bu unvanla birlikte Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etme hakkı kazandı.