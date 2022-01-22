SEDEF KABAŞ TUTUKLANDI
SEDEF KABAŞ TUTUKLANDI
0
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
0
O SES BELLİ OLDU
O SES BELLİ OLDU
0
ÜNLÜ OYUNCU GÖZALTINA ALINDI
ÜNLÜ OYUNCU GÖZALTINA ALINDI
0

Üç Kuruş'un 11. bölüm fragmanı yayınlandı

SHOW TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm de çok heyecanlı olacak

22 Ocak 2022 Cumartesi 12:18

Üç Kuruş dizisinin 11. bölüm fragmanında İrfan elleri kelepçeli bir şekilde elindeki izi gösterirken Efe ve Kartal şaşkınlıklarını gizleyemez. Öte yandan Leyla ve Efe romantik anlar yaşarken Kartal duruma el koymak ister. Fakat Leyla buna izin vermez ve Efe'yi abisine karşı savunur. Efe ve Kartal peşinde oldukları adam tarafından tutsak olurken gördükleri karşısında şoke olurlar. 

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi ilk bölümden izleyiciyi ekranlara kilitledi. Konusuyla ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ise merak ediliyor.

Etiketler; #üç kuruş #üç kuruş yeni bölüm #üç kuruş fragman
Önceki Haber
Korkutan açıklama: Vaka sayısı 300-400 binleri bulabilir
Sonraki Haber
'Beni Allah gönderdi seni öldürmem lazım' dedi ve...
O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
0
Gülse Birsel'den elektrik faturası tepkisi: Kira tadında
Gülse Birsel'den elektrik faturası tepkisi: Kira tadında
0
Sermiyan Midyat gözaltına alındı!
Sermiyan Midyat gözaltına alındı!
0
Ünlü oyuncu trans birey oldu!
Ünlü oyuncu trans birey oldu!
0
Sivas'ın soğuğunu gören Manuş Baba, sahneye çıkmadı!
Sivas'ın soğuğunu gören Manuş Baba, sahneye çıkmadı!
0
Serdar Ortaç: Borçlarımı ödedim
Serdar Ortaç: Borçlarımı ödedim
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.