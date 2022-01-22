Üç Kuruş'un 11. bölüm fragmanı yayınlandı

SHOW TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm de çok heyecanlı olacak

Üç Kuruş dizisinin 11. bölüm fragmanında İrfan elleri kelepçeli bir şekilde elindeki izi gösterirken Efe ve Kartal şaşkınlıklarını gizleyemez. Öte yandan Leyla ve Efe romantik anlar yaşarken Kartal duruma el koymak ister. Fakat Leyla buna izin vermez ve Efe'yi abisine karşı savunur. Efe ve Kartal peşinde oldukları adam tarafından tutsak olurken gördükleri karşısında şoke olurlar.

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi ilk bölümden izleyiciyi ekranlara kilitledi. Konusuyla ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ise merak ediliyor.