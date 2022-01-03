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Üç Kuruş'un yıldızı koronavirüse yakalandı

Üç Kuruş dizisinde oynayan Uraz Kaygılaroğlu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Dizinin başrol oyuncusu Kaygıloroğlu'nun ve sette çalışan bazı kişilerin koronavirüse yakalanması ile dizinin çekimleri ertelendi

Üç Kuruş'un yıldızı koronavirüse yakalandı
03 Ocak 2022 Pazartesi 08:56

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi yeni yıl nedeniyle ekranlara ara verdi. Son olarak 27 Aralık Pazartesi akşamı seyirciyle buluşan Üç Kuruş'un setinde koronavirüs krizi yaşanmaya başladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan gazeteci Birsen Altuntaş, 10 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölüm için sete çıkmaya hazırlanan Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun koronavirüse yakalandığını söyledi. Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın yazdığı dizinin iki yönetmeninin de koronaya yakalandığını ortaya çıktı.

Setteki vakaların ardından Üç Kuruş'un dizi çekimleri ertelendi.

Etiketler; #üç kuruş #üç kuruş dizisi #uraz kaygıloroğlu #Koronavirüs
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