Üçlemenin Devam Filmi X-Man: Dark Phoenix

X-Men üçlemesinin devamı niteliğinde çekilen ve 5 Haziran 2019 tarihinde vizyona giren bu yeni filmde X-Men ekibini zor zamanlar bekliyor.

Üçlemenin ardından olan olayları konu alan bu film X-Men hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Game of Thrones dizisinden tanıdığımız SophieTurner’ın başrolünde yer aldığı filmde James McAvoy, Michael Fassbender ve Jennifer Lawrence gibi önemli yıldızları görüyoruz. Yönetmen koltuğunda SimonKinberg’in oturduğu X-Men Dar Phonenix filmini full film izle ayrıcalığıyla web sitemizden Türkçe dublaj veya Türkçe alt yazılı izle seçenekleriyle yüksek görüntü kalitesinde izleyebilirsiniz.

X-Men Ekibinin En Zorlu Görevine Hazır Olun

X-Men ekibi için işler bu filmde gerçek oldukça zor görünüyor. Şimdiye kadar karşılaştıkları en zorlu düşmana karşı savaşan ekibin bu seferki düşmanı içlerinden birisi. SophieTurner’ın hayat verdiği Phoenix (Jean Grey) karakteri uzayda katıldığı bir kurtarma görevinde kozmik bir güç tarafından esir alınır ve ölü bir şekilde eve getirilir. Eve getirilmesinin ardından kendine gelen Jean Greymevcut gücünün arttığını hissederken bu gücü kontrol edemediğini fark etmesiyle işler tersine döner. Çevresindekilere de zarar vermeye başlayan Phoenix kontrolden çıkar ve ekip dağılır.

X-Men ekibi bir yandan toparlanmaya çalışırken bir yandan arkadaşlarını yani Phoenix’i kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu iş o kadar kolay değildir, zira Phoenix kendilerine yardımcı olmaktan ziyade işleri ekip için zorlaştırmaktadır. Bir yandan bu sorunlarla uğraşan ekip bir yandan Phoenix’in gücünü kullanarak Dünya’yı ele geçirmeye çalışan uzaylılara karşı da savaş halindedirler.

X-Men: Dark Phoenix Yüksek Görüntü Kalitesinde İzle

Serinin gelmiş geçmiş en iyi filmi olmaya aday olan X-Men Darkphoenix 2019 filminde aksiyon ve gerilim bir an olsun kesilmemektedir. Bilim kurgu türünün oldukça beğenilen serisinin bu son filmini web sitemizden dilerseniz Türkçe altyazılı, dilerseniz Türkçe dublaj seçeneği ile full izleyebilirsiniz. Üstelik X-Men Dark Phonenix filmi yüksek görüntü kalitesiyle web sitemizden ücretsiz olarak izlenebilmektedir. Bugün ne izlesem diye düşünenlerin vakitlerini boşa harcatmayacak olan serinin bu son filmini kesintisiz olarak izleyecek ve bir an olsun soluklanma fırsatı bulamayacaksınız.





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