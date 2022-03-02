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Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi! Levent bu yanıtı verdi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent'e, Eurovision 2016 birincisi Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu

Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi! Levent bu yanıtı verdi
02 Mart 2022 Çarşamba 14:24

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent'e, "Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" diyerek teklifte bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sürerken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Haluk Levent'e, Eurovision 2016 birincisi Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eurovision-2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz? @haluklevent" ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT'TEN YANIT GELDİ

Haluk Levet, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin teklifine kişisel sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Teklifi kabul eden Levent, “Kesinlikle! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı" ifadelerini kullandı.

Levent, şunları kaydetti: "Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur.”

Etiketler; #ukrayna #haluk levent #konser #savaş
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