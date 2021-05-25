KARAR BELLİ OLDU!
KARAR BELLİ OLDU!
0
AŞKLARINI İTİRAF ETTİLER
AŞKLARINI İTİRAF ETTİLER
0
AŞI OLANA 1 MİLYON DOLAR!
AŞI OLANA 1 MİLYON DOLAR!
0
BUCA'DA KUPA COŞKUSU
BUCA'DA KUPA COŞKUSU
0

Ünlü çift aşklarını itiraf etti!

Uzun süredir aşk yaşadığı konuşulan İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu çifti iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından aynı anda samimi pozlarını paylaşarak ilişkilerini duyurdu. İkili, paylaşımlarına yazdığı romantik notlarla da dikkat çekti

Ünlü çift aşklarını itiraf etti!
25 Mayıs 2021 Salı 15:33

Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli'nin uzun süredir aşk yaşadıkları iddiası doğru çıktı. Önceki gün Sıla'nın evinde görüntülenen İlker, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.

Instagram hesaplarından aynı anda paylaşım yapan ikili, aşklarının ilan etti. Kaleli, Sıla'ya sarıldığı pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere" notuyla paylaşırken Sıla da "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu ekledi.

İLKER, SILA'NIN EVİNDE YAKALANMIŞTI

Sıla ve İlker Kaleli, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesaplarından birbirini takip ederek aşk dedikodularını alevlendirmişti. Gündemden düşmeyen ikiliden İlker Kaleli'nin Sıla Gençoğlu'nun Bodrum'da kiraladığı villada görüntülenmesi aşkı ortaya çıkarmıştı.

Etiketler; #sıla #sıla gençoğlu #sıla ilker kaleli #aşk
Önceki Haber
İzmir'de BioNTech yapılan hastane sayısı arttı
Sonraki Haber
Tokkal ailesi cinayetinde karar belli oldu!
Dünyaca ünlü yıldız arılarla poz verdi
Dünyaca ünlü yıldız arılarla poz verdi
0
Ünlü şarkıcı kalp krizinden hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı kalp krizinden hayatını kaybetti
0
Yeni Kainat Güzeli belli oldu
Yeni Kainat Güzeli belli oldu
0
Sarp Akkaya baba oldu
Sarp Akkaya baba oldu
0
Oyuncu Büşra Pekin'in acı günü
Oyuncu Büşra Pekin'in acı günü
0
Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf boşandı
Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf boşandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.