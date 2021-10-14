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Ünlü çift bebek mi bekliyor?

Haziran ayında nikah masasına oturan Taner Ölmez ve Ece Çeşmişoğlu çifti bebek bekliyor. Çeşmioğlu'nun son çektirdiği bir fotoğrafta ise belirginleşen göbeği dikkat çekti

Ünlü çift bebek mi bekliyor?
14 Ekim 2021 Perşembe 15:26

Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Taner Ölmez ile uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Ece Çeşmioğlu, 29 Haziran'da sade bir törenle evlendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden müjdeli haber geldi.


TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, 30 yaşındaki Çeşmioğlu şimdilerde ilk bebeğine hamile. Taner Ölmez'in bir paylaşımda güzel oyuncunun belirginleşen göbeği dikkat çekti. Ölmez ve Çeşmioğlu çiftinden hamilelik haberler i için henüz bir açıklama gelmedi.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

26 Kasım 1990 doğumlu olan Ece Ceşmioğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünü okudu. 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Çeşmioğlu, 2006 senesinde rol aldığı İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanındı. Daha sonra Firar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Yazın Öyküsü, Kalbim Yangın Yeri ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken isim, 2017 yılında Yüz Yüze dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. Çeşmioğlu, son olarak 2020 senesinde Tutunamayanlar dizisinde yer aldı.

Etiketler; #taner ölmez #ece çeşmişoğlu #ece çeşmişoğlu hamile
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