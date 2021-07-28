Ünlü çift boşandı!

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Mehmet Ali Alabora ve Pınar Öğün sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklama ile 12 yıllık evliliklerini bitirdiklerini duyurdu

Yaşamını uzun süredir Londra'da devam eden Memet Ali Alabora ile eşi Pınar Öğün boşandı. 2009 yılında evlenen çift, boşandıkları Instagram'dan duyurdu. İkili, selfie yaptığı kareyi kendi hesaplarından yayınlayarak, açıklama yaptı.

43 yaşındaki Alabora ile 36 yaşındaki Öğün, Instagram hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak İngilizce ve Türkçe olarak, "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz. (Bu metni beraber yazdık. Bütün gün beraber iş yaptık)" şeklinde bir açıklama yaptı.

Pınar Öğün, kendi hesabından yayımladığı mesajda ise Alabora'ya, "Çok mutlu ol. Aşk dolu olsun yaşamın ve güzellikler hayatını süslesin canım benim" sözleriyle seslendi.