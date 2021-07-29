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Ünlü manken Tuğba Özay hüngür hüngür ağlayarak yardım istedi

Manavgat dün başlayan yangının etkisi altında. İlçede birçok ev yanarak kül oldu. Ünlü manken Tuğba Özay da gözyaşları içinde çektiği videoda heryerin yandığını söyledi ve yardım istedi. Özay daha sonra felç geçirdiğini duyurdu

Ünlü manken Tuğba Özay hüngür hüngür ağlayarak yardım istedi
29 Temmuz 2021 Perşembe 11:50

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın felaketi yaşanıyor. Yangın nedeniyle birçok ev de kül oldu. Manavgat'ta çiftliği bulunan Tuğba Özay da gözyaşları içinde yardım istedi.

Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan manken Tuğba Özay ise dün akşamdan bu yana sosyal medya hesabından gözyaşları içinde video çekerek yardım istiyor.

Manavgat'taki çiftliğine gitmek için yola çıkan Özay, "Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyun. Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Yangın uçaklarına daha çok yer verin. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz her yer yanıyor. Hiçbir yerim tutmuyor. Daha çok uçak lazım. Bütün yetkililer ne olur gelin" dedi.


FELÇ GEÇİRDİ

Hastane odasından video yayınlayan Özay, "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Çiftliğimiz evimiz her yer yandı. Dünden beri yalvarıyorum, destek istiyorum. Yandı her yandı. Kollarım ve hiçbir yerim tutmuyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #tuğba özay #manavgat yangın #tuğba özay manavgat
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